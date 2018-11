In Leeuwarden is de Spanjaardslaan afgesloten vanwege een gaslek. De brandweer heeft gevaarlijk hoge gaswaarden gemeten via de brievenbus van het huis waar de gaslucht gemeld was. Een nutsbedrijf heeft de gasleiding afgesloten.

De Spanjaardslaan is dicht tussen de Rengerslaan en de rotonde met de Leeuwerikstraat.