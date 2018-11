Vonnis uit 1943 is bewerkt tot theater: rechters laten hun geweten spreken

Het publiek mag in het stuk zelf zijn mening geven over de rol van de rechters.

Het stuk is gebaseerd op een vonnis uit 1943 waarbij drie Leeuwarder raadsheren een dief vrijuit lieten gaan om te voorkomen dat hij slachtoffer zou worden van de Duitse bezetter.

"Ze gaven de verdachte een lagere straf omdat hij anders naar het strafkamp in Ommen moest en daarvan was bekend dat de mensenrechten ernstig werden geschonden. Ze wilden hem daar niet aan blootstellen. De straf was gelijk aan de tijd dat hij in voorarrest had gezeten," legt Fred van der Winkel, president van het gerechtshof uit.