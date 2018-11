Dokkum en dorpen van Dongeradeel nemen afscheid van de gemeente

In Dokkum en de dorpen in de gemeente zijn deze zaterdag vele activiteiten om stil te staan bij het einde van de gemeente Dongeradeel. Die gemeente ontstond in 1984 uit een samenvoeging van Dokkum, Westdongeradeel en Oostdongeradeel.

Feest

In en bij de Bonifatiuskapel in Dokkum is zaterdagavond feest. "De inloop is om 20.00 uur met op twee podia voorstellingen met dichters, beeldende kunst en muziek. Om 21.00 uur is er spektakel in de kapel met een voorstelling. Na afloop is er een hapje en een drankje," zegt Jan Jongsma, voorzitter van de Stichting Stadsfeesten Dongeradeel.

In verschillende dorpen in de gemeente zijn zaterdagmiddag activiteiten, uiteenlopend van muziek tot fototentoonstellingen. De start daarvan is 15.00 uur.