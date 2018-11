'Dach fan ut Stadsfrys' moet meer aandacht aan Stadsfries geven

Theo Kuipers denkt dat het Franekers nog aardig meer wordt gebruikt. Hij is er dan ook trots op dat de eerste 'Dach fan ut Stadsfrys' in zijn stad is.

Er zijn lezingen van onder andere Reitze Jonkman en Arjen Versloot. In de Martinikerk zal commissaris van de Koning Arno Brok 's middags spreken.