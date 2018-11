Verbouwing paviljoen en recreatiewoningen aan Snitser Mar komt stap dichterbij

Van het kantoor wordt een recreatieverblijf gemaakt en het restaurant wordt ook up-to-date gebracht met een nieuwe uitbouw en tuinen.

Bouwbedrijf Friso is er al klaar voor, maar alle procedures zijn nog niet helemaal rond. De verbouwing van de haven is al bezig. Nieuw is dat de investeerders 29 varende woonschepen willen verkopen.

Die krijgen er een eigen steiger bij, maar kunnen ook de haven uit om daarna een mooie plek te zoeken op de Snitser Mar. Dat kan ook voor ze worden gedaan als ze niet zoveel ervaring hebben op het water, zegt Merijn Storm van Leeuwen, een van de eigenaren.