Zorg op platteland wordt steeds lastiger vanwege personeelstekort

Volgens Patyna speelt het niet alleen in de zorg, maar zijn er ook veel andere bedrijven die met hetzelfde personeelsprobleem zitten.

"Er is op zich goed overleg met de gemeente. We zitten om de zoveel weken met elkaar om tafel en hebben het dan juist hierover. Maar een echte oplossing is er nog niet. Bovendien zou ook de provincie moeten aansluiten. Zij gaan tenslotte over het vervoer."

Belbus

Medewerkster Vivian Matitawaer woont in Sneek en werkt in Heeg. Vooral in de weekeinden en 's avonds is het lastig. "In het weekend gaat er geen bus, dan moet ik zelf een belbus regelen. Maar de laatste belbus gaat om 22.10 en de dienst duurt tot 23.00 uur."

"We moeten creatief zijn om de zorg te organiseren," zegt teamleider George Tijpens in Heeg. "De personeelsformatie staat onder druk en het is lastig om nieuwe medewerkers te vinden en aan je te binden. Dankzij de inzet en flexibiliteit van onze mensen lukt dat nog steeds, maar het wordt wel steeds lastiger."