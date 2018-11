Spektakel bij zaalvoetbal, maar wel weer verlies

Nadat Avanti 0-2 achter stond, kwam de ploeg uit Stiens terug naar 2-2. Daarna leek het helemaal mis te gaan: Den Haag liep uit naar 2-5 en even later was het 3-6. Toch gaf Avanti niet op en na drie treffers in vier minuten was het zomaar 6-6. In de laatste paar minuten ging het toch mis: Priscilla de Vos bezorgde Den Haag de overwinning: 6-7.