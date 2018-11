Justin Mathieu over penalty: "Niet nadenken, maar schieten"

"We hebben 11 tegen 11 gespeeld, 10 tegen 10. Maar het belangrijkste zijn de drie punten", zei de doelpuntenmaker na afloop. Bij de eerste profiteerde hij van slecht uitverdedigen van de Jong Ajax-doelman Kotarski. "Hij viel voor m'n neus. Ik dacht: niet nadenken, maar schieten. Hij viel er heel mooi in en ik was er heel blij mee."

Volgens plan

Vroeg op voorsprong dus. Dat was ook het plan van de Leeuwarders. "We hadden afgesproken ze de eerste tien minuten vol onder druk te zetten. Mooi dat dat resulteert in een 1-0 voorsprong." Daarna was Jong Ajax de beter voetballende ploeg. "In het eerste kwartier hadden we het kunnen beslissen", zegt Mathieu. "Maar dat doen we niet en dan loop je achter de bal aan. Zij kunnen heel goed voetballen."

Toch kwam Cambuur op 2-0. Mathieu werd onderuit gehaald in het strafschopgebied en ging daarna zelfs achter de bal staan: "Ik ben altijd heel rustig met een penalty, ik ben zeker van m'n zaak."

Twee keer geel

Na zijn twee doelpunten speelde Mathieu ook een negatieve hoofdrol. Cambuur had een man meer, maar toen Mathieu zijn tweede gele kaart pakte, werd het weer spannend. Mathieu vond de kaart wel overdreven: "Ik ga altijd voor de bal. Ik kwam van de zijkant een beetje aangesprint. Met de punt van m'n voet speelde ik de bal over de zijlijn. Hij schreeuwde het uit van de pijn en stond daarna weer zomaar op. De scheids liet zich een beetje meeslepen."

Uiteindelijk trok Cambuur de voorsprong over de streep. "We hebben nog een paar keer een uitbraak gehad. Als we het beter uitspelen, hadden we de 3-1 of 4-1 kunnen maken. Maar goed, drie punten."