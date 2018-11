Prima eerste wereldbekerdag Friese shorttrackers in Calgary

De shorttrackers doen twee aparte wedstrijden op de 500 meter. Jasper Brunsmann doet op beide mee en is in beide gevallen door naar de kwartfinales. Hij overleefde de voorrondes en de series. Itzhak de Laat en Sjinkie Knegt doen op een 500 meter mee en zij zijn ook door. Voor Daan Breeuwsma en Dennis Visser viel het doek in de series.

Op de 1000 meter zijn De Laat en Breeuwsma door naar de kwartfinales. Sjinkie Knegt heeft zich op de 1500 meter geplaatst voor de halve finale, Dennis Visser viel uit met een penalty.