Kunstenaar Albert Brennink schenkt twee schilderijen aan Leeuwarden

Albert Brennink is in 1924 in Amsterdam geboren en heeft zijn jeugd doorgebracht in Berlijn. Zijn vader, een koopman, kwam uit het grensgebied. Brennink stamt af van de bekende Brenninkmeijer-familie.

Brennink heeft de opleiding Architectuurstudies aan de Technische Universiteit van Aken gevolgd en heeft een eigen architectenpraktijk sinds 1954. Hij is actief op het gebied van poëzie, muziek en schilderkunst. De schilderijen over Leeuwarden zijn in 1997 en 2009 gemaakt.