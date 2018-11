Cambuur kan voorsprong tegen Jong Ajax vasthouden: 2-1

Ook het begin van de tweede helft was voor Jong Ajax, maar Cambuur breidde de voorsprong toch uit. Justin Mathieu kon een heel eind doorlopen over de rechterflank en werd in het strafschop neergehaald door Sven Botman. De Jong Ajax-verdediger kreeg zijn tweede gele kaart en Cambuur een strafschop. Mathieu schoot de strafschop achter Kotarski: 2-0.

Tien tegen tien

Met een marche van twee en een man meer op het veld leek de overwinning binnen voor Cambuur. Er waren niet veel kansen en Cambuur kon de wedstrijd eenvoudig uitspelen. Tot de 74e minuut. Toen kreeg doelpuntenmaker Mathieu ook zijn tweede gele kaart en was het zomaar tien tegen tien.

Spanning terug

Jong Ajax rook weer bloed en maakte de wedstrijd al snel weer spannend. Noa Lang kreeg de bal in het strafschopgebied en bracht Ajax terug naar 2-1.

In het laatste kwartier had Cambuur het zwaar, maar ondanks wat momenten voor het Leeuwarder doel, hielden de Leeuwarders de voorsprong vast. Het is de eerste competitieoverwinning van Cambuur op Jong Ajax.