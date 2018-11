Dames SC Heerenveen na rust onderuit tegen ADO

De eerste helft ging nog aardig gelijk op. Heerenveen-doelvrouw Venema moest een paar keer in actie komen, maar de Friezinnen kregen zelf ook kansen. Schoten van Tiny Hoekstra en Dana Philippo werden gekeerd.

Direct na rust ging het mis. Maartje Looijen scoorde in korte tijd twee keer. Tiny Hoekstra was daarna twee keer dichtbij de aansluitingstreffer, maar die viel niet. Pia Rijsdijk maakte er in de slotfase nog 0-3 van voor ADO.