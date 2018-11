Ard de Graaf over stadion-conflict: "Geprobeerd de partijen bij elkaar te brengen"

Een klein deel van het bestuur van Cambuur wist al voor vrijdag dat de partijen weer in gesprek waren, maar lang niet iedereen. "Bij de medewerkers was het daarom een grote ontlading", zei De Graaf. "Want dit bepaalt of je wel of geen club hebt, komende jaren. Dit geeft weer perspectief."

Het ging vrijdag in Fryslân Hjoed niet alleen over het nieuwe stadion, want ook over de sportieve prestaties van de twee Friese betaalde voetbalclubs is veel over te zeggen. Daarvoor schoven ook sportjournalisten Sander de Vries en Gerard Bos aan.