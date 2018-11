CDA-leider Buma vindt Holwerd aan Zee 'mooi plan'

Buma toonde bijzondere belangstelling voor het project Holwerd aan Zee, dat het dorp Holwerd en de Waddenzee weer moet verbinden. "Een mooi plan. Ga er vooral mee door", zei hij tegen een delegatie Holwerders. Die zijn druk met lobbyen, omdat Holwerd hoopt steun te krijgen uit de 'regio-enveloppes' met geld voor regionale ontwikkeling van minister Schouten.

60 miljoen euro

"Ik heb de voorstellen voor Noardeast-Fryslân gezien en die zien er goed uit", zei Buma. Het is de verwachting dat minister Carola Schouten nog dit kalenderjaar bekend maakt welke projecten zo'n 'regio-enveloppe' krijgen. Holwerd aan Zee zou die steun wel goed kunnen gebruiken. De eerste fase van het project kost 60 miljoen euro en dat geld is er nog niet.

Het CDA houdt zaterdag partijcongres in Groningen. Dat congres staat in het teken van de herindelingsverkiezingen. Die zijn heel belangrijk voor het CDA, want de partij doet het niet geweldig in de landelijke peilingen. In Noardeast-Fryslân rekent Buma op een goede uitslag. "Het CDA is hier nog een echte volkspartij, met mensen in alle dorpen. Het is met de politiek net zoals met de Elfstedentocht; als je Dokkum hebt gehaald, dan komt het goed."

Blij met het platteland

Met de bezoeken aan Fryslân en Groningen wil het CDA benadrukken dat de partij blij is met het platteland. "In sommige delen van Nederland is het soms wel erg druk. De rust en ruimte hier is erg waardevol." Buma is ook van mening dat Nederland wat 'goed te maken heeft' in Groningen en zal zich daar zaterdag over uitspreken.