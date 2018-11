Kabelnoord en Solcon gaan samenwerken aan buitengebied van Fryslân

Primeur: keuze uit twee providers

Solcon is deze week in Ooststellingwerf gestart als provider. Bewoners van dat deelgebied hebben daarmee als eersten de keuze uit twee providers: naast Kabelnoord dus ook uit Solcon.

Niek Geelhoed, algemeen directeur van Kabelnoord, is blij met de komst van Solcon. "We zijn al een tijd op zoek naar een tweede aanbieder op ons netwerk en we zijn erg tevreden dat we een stevige partij gevonden hebben die met ons mee wil doen. Daarmee krijgen de mensen de beloofde keus tussen meerdere dienstenaanbieders, wat juist op glasvezel heel goed mogelijk is", zegt Geelhoed.

Solcon onderdeel van KPN

Solcon is sinds juli 2017 onderdeel van KPN en is al langer actief in andere buitengebieden in Nederland. "In het buitengebied ligt de grootste noodzaak voor sneller internet en dat is ook steeds meer een maatschappelijke behoefte", zegt algemeen directeur van Solcon, Andries Mijnhardt.

Ze inventariseren nu in Ooststellingwerf en dat doen ze tot 24 december van dit jaar. Op dat moment moet 60 procent van de 1.690 huishoudens zich bij een van de providers hebben ingeschreven om de aanleg te realiseren.