Hardlopers: Berenloop op Terschelling een van de mooiste marathons

Op zaterdagochtend is eerst de 5 en 10 kilometer en is er voor jongeren ook een speciaal parcours uitgezet. Een dag later is het grote werk. De Berenloop werd voor het eerst gehouden in 1997 en de naam is een verwijzing naar de Terschellinger zeeheld Willem Barentsz, die op Nova Zembla overleefde door op ijsberen te jagen.