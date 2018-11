Schriftelijke vragen provinciale PvdA over Ronald McDonaldhuis

Vanaf 1 november 2018 heeft het Ronald McDonald Huis in Leeuwarden de deuren gesloten. De aanvragen voor overnachtingen zijn de afgelopen vier jaar met de helft afgenomen en de verwachtingen zijn dat de aanvragen de komende jaren alleen maar minder worden. Met het sluiten van het Huis heeft elk centrumziekenhuis in het land een Ronald McDonald Huis, behalve Leeuwarden.

De PvdA vindt dat het MCL een heel belangrijke voorziening is voor Fryslân. Het MCL biedt maar een beperkt aantal opties voor rooming in. Een van de ouders kan op de kinderafdeling bij het kind slapen. Die mogelijkheid is er zelfs nog niet voor de couveuseafdeling. Verder beschikt het MCL over een beperkt aantal familiekamers, in totaal vijf. Het MCL beslist of het gebruik daarvan noodzakelijk is.

Vijftig euro per nacht

De partij vindt ook dat de kortingsregel voor hotels in Leeuwarden niet altijd een uitkomst biedt. Die kortingsregeling houdt in dat er ongeveer vijftig euro per nacht moet worden betaald voor een overnachting. Voor een langer verblijf is dit geen oplossing, schrijft de PvdA.

De PvdA wil weten of de provincie op de hoogte was van de sluiting van het Ronald McDonald Huis. Daarnaast willen ze weten of er mogelijkheden zijn om financiële regelingen te treffen voor overnachtingen, in het bijzonder voor families van zieke kinderen van de Waddeneilanden.