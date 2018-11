Antoinette de Jong gaat vooruit bij 'grotere en professionelere ploeg'

Dit is je eerste presentatie bij Team Jumbo. Als je om je heen kijkt, merk je dan hoe groot de ploeg is?

Ja, er is pers die ik bijna nooit zie, zoals RTL Boulevard. Het is in een keer een stuk groter. Dat is mooi om te zien en het is mooi om daar onderdeel van te zijn.

Merk je op het ijs ook dat het groter en beter is?

Het is wel groter en het is net iets professioneler. Je zit bij de beste rijders van de wereld. Het is mooi om daar met zijn allen wat moois van te maken.

Hoe bevalt het tot nu toe?

Goed! Ik ben er erg blij mee. Ik heb een goede klik met Jac Orie (de coach). Hij heeft een schema wat goed bij mij past en daar ben ik heel blij mee. En al die testen, wow! Het zijn er zó veel. Maar het is goed om precies te weten wat goed is voor mij en of je fit bent om te kunnen trainen. De jaren ervoor twijfelde ik er in de zomer nog wel eens aan, dan weet je het niet. Nu weet je precies of je een stapje extra moet zetten.

Waar valt voor jou de winst te halen?

De 3 kilometer is mijn afstand en ik wil ook graag op de 1500 meter een paar seconden sneller rijden. De helft van de tijd gaat het minder met mij op de 1500 meter en daar wil ik constanter zijn. Daaraan zijn we ook aan het trainen. Technisch ben ik anders gaan rijden. Ik ben wel benieuwd hoe dat uit zal pakken. Ik wil mezelf in de breedte heel graag verbeteren. En als je de testen ziet, gaat het wel beter. Daar ben ik wel heel blij mee.

Over piekmomenten gesproken. Iedereen zegt het WK Afstanden en het WK Allround. Zijn dat ook jouw hoofddoelen?

Ja, dat zijn ook mijn doelen. Het allrounden vind ik heel leuk. Dus op het EK en WK Allround en het WK Afstanden wil ik pieken. En natuurlijk wil ik goede wereldbekers rijden. Daar gaan we voor!