Drie uitgaanstips voor ReOpening LF2018

Tip 1: Dizz=Harmony met Conchita Wurst

In het kader van de 'Love for All' week in Leeuwarden wordt op zaterdag 3 november in De Harmonie het evenement Dizz=Harmony georganiseerd. Een feest voor iedereen: gay, lesbian, bi, hetero, transgender of transseksueel, niemand wordt uitgesloten. Op het feest zullen onder andere Ferry de Ruiter, Doppelgang, Sharon Doorson optreden, én winnaar van het Eurovisie Songfestival 2014: Conchita Wurst.

Dizz=Harmony: zaterdag 3 november om 22.30 uur in de schouwburg De Harmonie.