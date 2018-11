Een schip van 40 meter lang en 10 meter hoog is in Warten te water gelaten. Het schip komt van de werf van Bijlsma Wartena. Zij bouwen dit jaar drie schepen voor Rijkswaterstaat. Het laatste schip is vrijdag te water gelaten. Dat betekent niet dat alles klaar is. De bedoeling is dat Rijkswaterstaat de schepen tegen de zomer aan oplevert.