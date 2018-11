Kai Verbij heeft de 500 meter gewonnen op het kwalificatietoernooi in Thialf. Met 35.03 bleef hij in een spannende rit Jan Smeekens een honderdste voor. De derde plaats was voor Kjeld Nuis in 35.19. Michel Mulder werd vierde in 35.222. Zijn broer Ronald Mulder werd vijfe in 35.225.