Patiënten uit de polder voor spoedeisende hulp naar Fryslân

De spoedeisende hulp van de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen krijgen vanaf maandagnacht ook patiënten uit de polder te verwerken. De spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Lelystad gaat dan 's nachts dicht, omdat het daar niet meer veilig is, zegt de medische staf.

Het ziekenhuis in Lelystad is failliet en er is op dit moment een tekort aan personeel voor de nachtdiensten. Andere ziekenhuis willen het personeel graag hebben, dus de mensen stappen over. Het is niet bekend hoe lang de spoedeisende hulp in Lelystad 's nachts gesloten blijft.