KNSB schrijft na jaren van tekorten weer zwarte cijfers

Volgens de nieuwe KNSB-topman, die in juli begon, is er nu een overschot van 'een paar ton'. Hij kan nog geen exacte cijfers geven omdat de jaarrekening nog aan de ledenraad en de raad van toezicht voorgelegd moet worden.

"Het positieve saldo voegen we in elk geval toe aan onze reserve", zegt De Haan. "Die reserve bedraagt nu circa 1,7 miljoen euro. Het is ons streven om daar weer 3 miljoen van te maken. In het lopende boekjaar houden we rekening met een positief saldo van een half miljoen, op een begroting van iets meer dan 12 miljoen."

iSkate

De KNSB heeft nog ongeveer een ton tegoed van koepelorganisatie iSkate, dat door financiële problemen niet meer van de partij is in het nieuwe schaatsseizoen. Ook schaatsers zoals drievoudig olympisch kampioene Jorien ter Mors en stafleden van verschillende ploegen wachten nog op geld. "We kijken nog naar de juridische mogelijkheden om iets aan onze openstaande vorderingen op ISkate te doen, maar ik vraag me af of dat nog gaat lukken", zegt De Haan.

Naar aanleiding van het iSkate-dossier heeft de KNSB de licentievoorwaarden voor de professionele ploegen aangescherpt. "We handelen de financiële verplichtingen van de huidige vier topteams nu voor het begin van het seizoen af via een accountant. Daarmee voorkomen we dat de schaatsers, de teams en de KNSB opnieuw met financiële problemen worden opgezadeld. Want eerlijk gezegd zijn we behoorlijk geschrokken van de situatie die iSkate achterliet."