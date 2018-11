Olde Riekerink kijkt vooruit: "Emmen heeft een hecht team"

Olde Riekerink heeft een verleden bij FC Emmen. Hij is twee seizoenen hoofdtrainer geweest in Drenthe. Hij vindt het bijzonder dat de ploegen elkaar nu voor het eerst op het hoogste niveau tegenkomen.

Emmen is hecht

En ze doen het niet onaardig, volgens de Heerenveentrainer: "Ze hebben dan met 6-0 van PSV verloren, maar ik vond dat ze in de beginfase best aardig meevoetbalden. Er zit een idee achter en een aantal voetbalt er al jaren met elkaar. Daardoor zijn ze een hecht team. Dat zijn een aantal redenen waarom ze zijn gepromoveerd en waarom ze tot nu toe al negen punten bij elkaar hebben gesprokkeld."

Høegh nog vraagteken

Daniel Høegh is nog een vraagteken voor de wedstrijd tegen FC Emmen. De Deense verdediger viel woensdag in de warming-up tegen Groene Ster uit met een heupblessure. Uit voorzorg trainde Høegh vrijdag niet mee. "Er staat nog geen definitieve streep door", zegt Olde Riekerink, "maar het zal wel lastig worden. Als Daniel fit is, dan speelt hij."

Terwijl sc Heerenveen zich deze week kwalificeerde voor de laatste zestien in het bekertoernooi, verloor FC Emmen verrassend van de amateurs van ODIN'59 (1-3). Wat zegt dat voor de wedstrijd van zondag? "Dat kan altijd twee kanten op gaan", zegt Olde Riekerink. "Of het werkt verlammend, of je krijgt extra spirit om zo iets recht te zetten."

Vermoedelijke opstelling Heerenveen: Hahn; Floranus, Næss (Høegh), Bulthuis, Pierie; Thorsby, Rienstra, Vlap; Kobayashi, Lammers en Zeneli.