Recordaantal gasten voor de praamvaart in Leeuwarden

De balans is opgemaakt: er is tussen eind maart en eind oktober een recordaantal van bijna 42.000 individuele kaarten verkocht. Daarnaast zijn er door boekingen nog eens 23.000 gasten aan boord geweest. Dat maakt dat er in 2018 bijna 65.000 gasten op een praam zijn geweest.

Vorig jaar bleef de teller nog steken op 23.000 gasten. "Deze ongekende getallen zijn natuurlijk mede te danken aan de Culturele Hoofdstad 2018, het succes van de Escher tentoonstelling in het Fries Museum en natuurlijk niet in de laatste plaats aan het stabiele mooie weer", zegt voorzitter Erik Klomp.