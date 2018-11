Friese Poort over afspraken stadion: "Deze keer staat het duidelijk op papier"

De tijdelijke huisvesting is nodig, omdat de stadionbouw vertraging heeft opgelopen. En nog langer in het huidige gebouw blijven, kan wat Friese Poort betreft niet, want dat is verouderd.

Meijerink: "We zouden eerst in 2019 andere huisvesting hebben gehad voor onze studenten. Dat wordt 'm zeker niet. Het zou toen 2020 worden en toen 2021. Nou, 2021 staat ook nog wat onder druk, maar 2022 moet haalbaar zijn. Dus we hebben voor de komende drie jaar huisvesting. Duurt het een jaar langer, dan duurt het een jaar langer."