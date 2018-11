Bijna een half miljoen dwarsliggers van Heerenveen naar Amerika

Volgens salesdirecteur Jacco Klok van Royal Jongbloed, die momenteel in Amerika zit, is het risico van 430.000 gedrukte exemplaren te overzien. "We verkopen dwarsliggers van de auteur John Green. Hij heeft de afgelopen jaren meer dan vijftig miljoen boeken verkocht, dan zitten wij met ons aantal gebruikte dwarsliggers nog niet eens op één procent."

Succes in Amerika?

Toch is het wel spannend voor Royal Jongbloed om te zien hoe sterk de dwarsligger zal aanslaan in Amerika, bijvoorbeeld ook om te zien hoeveel dwarsliggers er nog bijgedrukt moeten worden. Voor de Amerikaanse markt heeft Jongbloed contact met Penguin Books. Dat is een van de grootste uitgevers ter wereld. Inmiddels zijn er in grote kranten, zoals de New York Times en de Washington Post al artikelen geschreven over de dwarsligger.

Engeland en Turkije

Niet in elk land waar de dwarsligger verschijnt, is het onmiddellijk een succes. In Engeland lukte dat tot dusver niet goed, vanwege problemen met de retail, terwijl in Turkije juist wel veel dwarsliggers worden verkocht. "Dat komt, omdat ze daar bij de kassa liggen en als impulsaankoop worden meegenomen. Bovendien rijden er scooters in Istanbul rond, waar ze dwarsliggers mee verkopen."