Ultieme laatste poging om het DNA van alle Leeuwarders te krijgen

Het is een zogeheten 'community art'-project van Marijke Tiemersma en Hein de Graaf. Ze heeft het opgezet om in het jaar van Culturele Hoofdstad zoveel mogelijk verhalen over en uit de stad vast te leggen. Dat lukt tot nu toe goed. In totaal zijn er al zo'n 16.000 buisjes met verhalen verzameld en verwerkt in de ruiten van de kubus. Marijke Tiemersma: "In alle buisjes zit wel iets. Mooie verhalen die dan weer in de database terug zijn te vinden. Iedereen kan ze lezen."

Ruimte vrij

Er zijn echter nog vrije plekken. Hein de Graaf: "Die willen we graag vol hebben. Mensen kunnen nog tot 31 december een buisje inleveren. Dan sluiten we het af en gaat het op slot."

Het kunstwerk moet blijven bestaan. Er wordt nu hard gewerkt aan plannen om het een permanente plaats te geven. De Graaf: "Kijk: de verhalen liggen al vast, in een database. Maar deze ruiten met de buisjes moeten ook blijven. Ze gaan niet met Omrin mee. We zijn bezig en hopen zo snel mogelijk een mooie plaats te vinden."

Afsluiting

Het project wordt eind december afgesloten. De kubus blijft dan nog een poosje in de hal van het gemeentehuis staan.