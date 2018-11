Politie Leeuwarden pakt brommerrijder met drugs op

Het kenteken op de brommer klopte niet, de bestuurder was onder invloed van drugs en hij mocht eigenlijk helemaal niet rijden omdat hij een ontzegging had.

Bovendien vond de politie gereedschap om in te breken in een tas die de man bij zich had. De man verzette zich tegen zijn arrestatie en weigerde mee te werken aan een bloedproef. De Leeuwarder zit vast voor verder onderzoek. De brommer en het gereedschap zijn in beslag genomen.