Oud-Jouster Durk Stoker (FNP) voorgedragen als wethouder De Fryske Marren

Stoker heeft veel ervaring in de politiek. Hij was tot een jaar geleden wethouder in buurgemeente Súdwest-Fryslân. Daar is hij nu fractievoorzitter van de FNP in de gemeenteraad. Verder is Stoker voorzitter van de landelijke Onafhankelijke Senaats Fractie, waar de FNP onderdeel van uitmaakt.

Betoeft persoon

"Binnen onze partij zijn we erg blij met Durk Stoker, het is de goede persoon op het goede moment", zegt bestuursvoorzitter Wouter Wouda. Met Durk Stoker als betoeft persoon kan ook het college volgens de FNP goed verder.

De FNP legt Durk Stoker binnenkort voor als wethouderskandidaat aan de gemeenteraad. Die heeft het laatste woord over de benoeming.