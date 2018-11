Eis: 8 jaar cel en tbs voor doodslag Ursel Sprott in Leeuwarden

Advocaat: geen direct bewijs

Advocaat Teade Bruinsma van de verdachte zegt dat er geen direct bewijs is. "Geen enkele getuige heeft gehoord dat er is gestoken. Ook de getuigen die zeggen de verdachte met zijn hond te hebben gezien, komen met verschillende verklaringen."

De verdachte heeft zichzelf gemeld. "Hij heeft altijd meegewerkt aan het onderzoek." Bovendien, zegt Bruinsma, is er geen wapen aangetroffen bij de verdachte. "Waar is dat mes dan gebleven? Het is nergens gevonden."

De verdachte is een "voor de hand liggende verdachte. Voor de politie is hij te mooi om waar te zijn. Het strafrechtelijk onderzoek is vernauwd". Bruinsma eist vrijspraak.