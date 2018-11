Supporters Emmen hangen spandoeken op bij Abe Lenstra Stadion: "Liever een hunebed"

"Een bezoekje gebracht aan de tegenstander van zondag. Abe staat er weer een stuk beter op!", zo valt te lezen op het Twitter-account van supportersvereniging Brigata Fanatico van FC Emmen.

Spandoeken

Op de spandoeken staan diverse teksten, zoals 'liever een hunebed dan een pompeblêd en 'liever klein en fijn dan groot en dood'.

"Geen rivaliteit"

Volgens Heerenveen-volger Arjen de Boer is er verder geen rivaliteit tussen beide ploegen. "Het is ook de eerste keer dat de teams elkaar tegenkomen in de Eredivisie."

Het jaarlijkse duel met FC Groningen levert nog altijd meer discussie op rondom de wedstrijddag. Begin vorig jaar werden nog fans van Heerenveen opgepakt voor het mishandelen van een Groninger.