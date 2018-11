Vrijdagsmarkt over F1 in Zandvoort: "Dan moet die prins maar betalen..."

Het volledige evenement kost tussen de 30 en 40 miljoen, zo is becijferd. "O blinder, nee wel!", zo hoorden we, maar ook: "het levert uiteindelijk meer op dan het kost". Anderen vinden het jammer dat de F1 niet naar Assen komt. "Het TT-circuit is ook heel geschikt en het is daar logistiek ook handiger."

De bloemenman was er nuchter onder: "Als ik het maar op televisie kan bekijken, dan maakt het mij niets uit waar ze rijden". En een wat oudere vrouw had zo haar eigen reden om de F1 te volgen: "Die Max Verstappen, dat vind ik zo'n mooie jongen..."