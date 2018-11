Friese Poort gaat toch naar het Cambuur-stadion

Volgens Friese Poort ligt er een afspraak met Leeuwarden dat de gemeente de kosten voor de tijdelijke huisvesting op zich zou nemen. De school stapte uit de onderhandelingen. De gemeente ontkent. "Wij vinden het spijtig dat hierover een dispuut is ontstaan", zeggen wethouders Henk Deinum en Friso Douwstra nu. "Afgelopen weken is er met de partners besproken hoe de kosten van de tijdelijke huisvesting gefinancierd worden en is hiervoor een oplossing gevonden."

Volgens de wethouders was het de intentie van de gemeente dat de kosten voor huisvesting "gedekt zouden worden uit de businesscase gebiedsontwikkeling WTC". Deinum en Douwstra zeggen nu te denken dat het onderling vertrouwen is hersteld.

Cambuur is blij

Ard de Graaf, directeur van Cambuur, is blij met het nieuws. "We hebben altijd vertrouwen gehouden, maar ik hoef niemand uit te leggen dat het spannende tijden zijn geweest. We kijken ernaar uit om met alle partijen volle kracht vooruit te gaan en een nieuw stadion neer te zetten."