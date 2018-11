Burgemeester Ferd Crone: "In kalk en cement: het stadion zal er komen"

Er is witte rook.

"Ja, dat is helemaal waar. Dit is een complex project waar we al jaren mee bezig zijn. Je komt af en toe een hobbel tegen en daar gaan we nu overheen. Dit was een vervelende hobbel, omdat we allemaal weinig tijd meer hebben. Nu kan alles naar de provincie, de gemeenteraad en ook de particuliere partijen zijn de laatste loodjes aan het afronden."

Waar ging het mis?

"Er is altijd dispuut over dingen als je onderhandelt. Je hebt een meningsverschil en je begint vanuit een verschillende positie. Maar ik ben blij dat het nu is opgelost."

De kosten voor tijdelijke huisvesting worden verrekend in de businesscase?

"Dat hebben we ook steeds gezegd: de Friese Poort moet er niet onder te lijden hebben als het vertraagd wordt. Ze hebben tijdelijke huisvesting nodig en dat is in de businesscase opgelost."