Op zondag betaald parkeren in Sneek? Het CDA wil er vanaf

Minder kerkbezoek?

In de nieuwe parkeervisie van de gemeente wordt een voorstel gedaan om in Sneek op zondag tegen betaling te parkeren, van 9 uur in de ochtend tot negen uur 's avonds. De vijf kerken in en rond het centrum van Sneek maken zich zorgen over een mogelijke afname van kerkbezoek als mensen voor of tijdens de dienst naar de parkeermeter moeten.

Overleg

De nieuwe visie kwam tot stand na overleg met bewoners en ondernemers van de binnenstad. Er komen gratis parkeerplekken op transferpunten buiten het centrum. Dan moet de parkeeroverlast in de wijken afnemen. "Voor een korte en snelle boodschap wordt het eerste half uur parkeren gratis", zegt het CDA.

Op andere plekken in de gemeente kunnen mensen op zondag gratis hun auto parkeren. Het CDA wil donderdag met de raad in gesprek over de parkeervisie.