Verdachte (39) moord Sprott ontkent: "Ik heb hem niet vermoord"

Na de aankoop van de cocaïne verlaat de verdachte de woning. "Ik liep daar met mijn hond en rookte nog een shaggie in de Prinsentuin. Even later liep ik terug en zag ik een lichaam liggen. Ik ben ik ernaar toe gelopen. Ik zag dat het Sprott was. Ik draaide zijn lichaam om. Ik schrok en raakte in paniek en ben daarom weggelopen."

Volgens het Openbaar Ministerie klopt dit verhaal niet.

"Ik heb hem niet gedood"

De moeder van het slachtoffer, die ook in de zaal was, pikte het verhaal niet. "Spreek toch de waarheid, het gaat om mijn zoon!" En dan reagearret de Ljouwerter. "Ik spreek de waarheid. Ik heb hem niet gedood."