Gemeente met ONS en SWZ in gesprek over fusie: "Dit is een status quo"

De fusiecommissie heeft de opdracht teruggegeven aan de beide besturen van de clubs. Grootste probleem voor de clubs om tot een fusie te komen, is de locatie waar moet worden gevoetbald. ONS wil naar Harinxmaland, SWZ wil op Tinga blijven.

Eenzijdig

ONS zei donderdag dat de leden van de fusiecommissie de opdracht hadden teruggegeven, maar volgens SWZ ligt dat anders. In de commissie zitten mensen van beide clubs en SWZ zegt nu dat de club "niet gekend is in deze berichtgeving en hierdoor verrast is". Het zou een eenzijdige actie zijn van ONS.

"Dit is een status quo. We moeten kijken hoe we verder kunnen", zegt wethouder Gea Wielinga. "Een middenweg? "We zijn er nog niet over uit. De clubs kunnen blijven voetballen omdat ze nieuwe kunstgrasvelden hebben gekregen, dus er is tijd om te zoeken naar een middenweg."