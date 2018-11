Piet Paulusma over de winter: het kon wel eens -20 graden worden

De laagst haalbare temperatuur kon wel eens min 20 graden worden. Er zal veel overlast zijn door winterweer, ijzel, sneeuw en vorst. Bovendien voorspelt de weerman veel stormen en regen en er zal meerdere keren sneeuw vallen. Het gaat volgens Paulusma om een winter vol extremen met regionaal grote verschillen.

De winter begint al in december met sneeuw. In januari zal de winter kwakkelend verlopen, maar in februari is er veel winterkou. Er kunnen langere periodes worden geschaatst op natuurijs.