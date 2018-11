Energiebeleid te zwak, zegt Diederik Samsom op Hayo Apotheker-lezing

Plaatselijke initiatieven

Volgens Samsom is het voornamelijk aan gemeenten en burgers om met elkaar aan de slag te gaan. "Als gemeente moet je ruimte geven aan lokale initiatieven en die initiatieven ondersteunen met informatie en waar mogelijk praktische hulp bieden", zegt Samsom. Maar gemakkelijk is dat niet, zo bleek ook op de lezing. Verschillende mensen in de zaal lieten weten dat vooral vanuit overheden veel obstakels worden opgelegd.

Samsom: "De overheid is in veel gevallen ook zoekende. Zij weten ook niet precies welke kant het opgaat. Daarom is het ontzettend belangrijk samen op te trekken."

Gemeenschap maakt kans op slagen groter

Volgens Samsom is de kans dat dit in Fryslân lukt veel groter dan op andere plaatsen, omdat in Fryslân veel meer gedacht wordt vanuit de gemeenschap. "Jullie zijn al heel erg gewend om samen iets op te zetten. Daarom zie je hier ook zoveel lokale energieplannen."