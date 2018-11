Nieuwe burgemeester Smallingerland moet energiek zijn

FNP keurt profielschets af om het Fries

Het is verder wenselijk dat hij of zij voor langere termijn blijft zitten. Over hoe goed de nieuwe burgemeester het Fries beheerst, waren de meningen verdeeld. Zo snel mogelijk de taal begrijpen, werd wel geëist. Maar omdat niet in de schets staat dat de nieuwe bestuursleider het ook moet kunnen spreken, stemde de FNP tegen de profielschets. Toch werd die met een grote meerderheid aangenomen. En dus staat binnenkort de advertentie in de Staatscourant. Daarna beginnen de sollicitatiegesprekken. Een nieuwe burgemeester zou er in april moeten zijn.