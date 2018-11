Verenigd Links doet niet mee aan statenverkiezingen 2019

Verenigd Links is een partij die werd opgericht door SP'ers die het niet eens waren met de beslissing van het landelijke SP-bestuur om niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Súdwest-Fryslân. De partij heeft volksvertegenwoordigers gehad in provinciale staten en in de gemeenteraden van Leeuwarden en Súdwedst-Fryslân. Op dit ogenblik is de partij nergens vertegenwoordigd.