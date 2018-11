Sven Kramer schaatst dit schaatsseizoen zonder druk

Van harte gefeliciteerd, Sven. Hoe is jouw eerste week als vader?

"Ja dankjewel. Het gaat best wel goed, eigenlijk, Natuurlijk is alles nieuw en is het eventjes wennen voor ons beiden, maar volgens mij gaat het prima."

Lig je nachten wakker of is het een makkelijke baby tot nu toe?

"Tot nu toe is het hartstikke gemakkelijk en gaat het supergoed. Ik heb niet veel reden om te klagen."

Zit je nog altijd op de 'roze wolk'?

"Tja, wat is een roze wolk nou? Ik kan het niet vergelijken met anderen, het is je eigen gevoel. Ik kan alleen maar zeggen dat wij er enorm blij mee zijn."

Ben je klaar voor het nieuwe seizoen?

"Ik denk het wel. Het gaat steeds beter. Ik heb vorig jaar een zwaar jaar gehad en ik ben vaak geblesseerd geweest. Wij proberen nu weer een basis te creëren waarin ik minder klachten heb en vrij kan schaatsen. Ik weet wel dat ik hard kan schaatsen, maar daarvoor moet alles wel goed zijn. Dat is voor mij het belangrijkste in dit seizoen. Je zult mij nu niet horen van: 'Ik wil dit winnen en wil dat winnen'. Ik wil gewoon weer gezond zijn en van daaruit hard schaatsen."

Je hebt rugklachten gehad vorig jaar. Hoe vervelend was die periode voor jou?

"Het is voor mij niet nieuw. Ik heb er de laatste jaren wel vaker iets mee gehad, maar afgelopen jaar was het zo vervelend dat ik er ook last van had met het schaatsen. Afgelopen zomer ben ik twee keer heel hard onderuitgegaan en heb ik twee keer mijn schouderbeen gebroken. Dat ontwricht je lichaam gewoon. Daar heb je last van tijdens het schaatsen."

Hoe is deze zomer voor jou geweest? Ben je in ieder geval niet meer naar het ziekenhuis geweest voor jouw schouderbeen?

"Nee, dat is al een grote plus in vergelijking met vorig jaar. Het gaat goed. Ik heb nog altijd wel mindere dagen. Dat is jammer. Maar ik probeer het gemiddelde beter te krijgen."

Wat zijn momenten waarop je goed moet zijn?

"Op de allroundtoernooien en op het WK afstanden. Dat is voor mij altijd al het allerbelangrijkste geweest en dat zal het nu ook blijven. Als ik daar fris genoeg voor ben, zal ik ervoor gaan."

Je bekijkt ieder jaar wat je doet, zei je eerder al. Dus het wordt dit seizoen gewoon lekker schaatsen en dan wel verder kijken?

"Ja, dat is ook weleens lekker. Er staat bij mij geen druk op. Ik bepaal zelf wanneer ik stop. Vooreerst zie ik daar geen reden toe en gaat het hartstikke goed."

Voel je het zo? Dat er geen druk op staat?

"Ja. Andere jaren ben je bezig met de volgende Olympische Spelen. Dat ben ik nu helemaal niet."

De Olympische Spelen zijn toch nog enorm ver weg?

"Nou, het kan hard gaan hoor."