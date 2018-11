Leeuwarden krijgt miljoenencompensatie van het Rijk voor WMO en jeugdzorg

Vier andere Friese gemeentes krijgen ook een bijdrage uit de pot. Het gaat om Weststellingwerf, Opsterland, Ooststellingwerf en Tytsjerksteradiel. Achtkarspelen had ook een aanvraag gedaan maar krijgt niets.

De gemeentes zijn sinds 2015 zelf verantwoordelijk voor zaken als de WMO, de jeugdzorg en werk en inkomen. Het gaat om taken die ze over hebben genomen van het Rijk. Omdat gemeentes dit soort werk goedkoper kunnen doen, is de bijdrage van de overheid omlaag gegaan. Vooral bij de gemeente Leeuwarden zorgde dat voor grote tekorten. Voor volgend jaar moet er 14 miljoen euro worden bezuinigd.

Veel gemeentes in Nederland hebben dezelfde problemen. Zij hebben allemaal een aanvraag gedaan uit de 'stroppenpot'. Uiteindelijk is de aanvraag van 77 gemeentes toegekend.