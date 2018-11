Laatste bewoners Ronald McDonaldhuis Leeuwarden: Wij hebben hier de rust gevonden

Eilanden

De leegstand is lange tijd opgelost door eilandbewoners. "Zij kwamen erachter dat we kamers over hadden en toen kwam de vraag of de eilanders hier konden slapen", zegt Winferd Madlener, bestuursvoorzitter van het huis in Leeuwarden. Hij vertelt dat het wel tegen de officiële regels van het Ronald McDonaldsfonds inging, maar het was een prima oplossing voor het probleem.

Nu het huis gaat sluiten, is er onrust bij eilandbewoners. Maaike Duursma van Terschelling heeft donderdag een petitie opgezet. Zij heeft in 2016 zelf ook vier weken in het huis gezeten toen ze een tweeling kreeg. "Het Ronald McDonaldhuis in Friesland wordt met name door eilanders wekelijks bezet die partners zijn van langdurig zieke geliefden. Het is niet de doelgroep, maar daarom niet minder belangrijk."