Cambuur op jacht naar overwinning op Jong Ajax, Hake roept op tot bewustwording

In de selectie van Cambuur is Matthew Steenvoorden terug. De verdediger werd vorige week disciplinair gestraft Na een gesprek met de directie is Steenvoorden nu terug in de selectie. "Je zet dingen op een rij en dat is het dan", zegt Cambuurtrainer René Hake. Voor Steenvoorden zelf is de kwestie daarmee nu ook afgesloten.