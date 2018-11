Sander Arends naar halve finale bij challenger in Eckental

Sander Arends is titelverdediger in Eckental. Vorig jaar pakte hij met de Tsjech Roman Jebavy de titel. In de finale waren zij toen met 6-2 en 6-4 veel te sterk voor de broers Skupski uit Engeland.

Weggezakt op de wereldranglijst

Op 16 juli van dit jaar stond Arends nog op de 55e plek van de wereldranglijst. Dat was nadat hij op Wimbledom de tweede ronde had gehaald. Daarna moest hij op zoek naar een nieuwe dubbelmaat. Hij probeerde het eventjes met z'n oude maat Antonio Sancic, maar kwam uiteindelijk uit bij Romain Arneodo uit Monaco. Arneodo is op dit moment de nummer 90 van de wereld, Arends de nummer 82.

Het challengertoernooi in Eckental is het vijfde toernooi dat Arends en Arneodo samen spelen. Alleen in Orléans (halve finale) en Brest (tweede ronde) kwamen ze verder dan de eerste ronde.