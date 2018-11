Vliegbasis Leeuwarden moet veel eerder eigen spuitcabine krijgen

In jaren 70 al duidelijk dat Chroom-6 gevaarlijk is

Duidelijk werd dat in de jaren 70 al bekend was dat in dat soort verf stoffen zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid. Medewerkers en andere arbodiensten zijn daar niet over geïnformeerd door Defensie, terwijl het wel in een aantal interne documenten werd genoemd.

Tot halverwege de jaren 90 waren de werkplekken niet veilig. Defensie heeft al toegegeven dat ze daar zijn tekortgeschoten en heeft excuses aangeboden.

Er zijn niet meteen alternatieven, zo stelt Defensie. Toch wordt daar aan getwijfeld. Zo zouden landen als België en Noorwegen al verf gebruiken zonder de gevaarlijke Chroomverbinding.