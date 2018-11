Burgemeester Crone laat landelijke proef met wietteelt schieten

Leeuwarden doet niet mee aan de landelijke proef met de kweek en verkoop van cannabis. Volgens burgemeester Crone leveren de voorwaarden die het Rijk aan de proef verbindt te veel bezwaren op voor de gemeente. Eerder had Crone juist veel interesse in het initiatief getoond en zich als proefgemeente aangemeld. Ook Smallingerland liet daarop weten als kanshebber in de race te zijn.