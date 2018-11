Rechtszaak tegen Thialf-schutter aangehouden

Directeur Bert Jonker van ingenieursbureau Clafis raakte bij het incident gewond aan zijn hand. De 58-jarige verdachte werd later aangehouden in Spanje. In april van dit jaar kon de zaak niet verdergaan, omdat er opnieuw een rechtshulpverzoek moest worden ingediend in Spanje.

Meerdere keren onderbroken

Slachtoffer Bert Jonker was aanwezig bij de rechtszaak. De verdachte moest voorkomen voor poging tot moord en voor bedreiging en afpersing. Advocaat Tim Vis van de verdachte vond dat zijn cliënt niet mocht worden vervolgd, omdat er volgens hem niet volgens de Overleveringswet is gehandeld. De verdachte is in juli aangehouden bij Barcelona en overgeleverd aan Nederland.

Volgens de advocaat moet Spanje toestemming geven aan het Openbaar Ministerie om te vervolgen, maar het is niet duidelijk of dat is gebeurd. "Het is niet vast te stellen", zegt Vis. De zaak werd tijdelijk stilgelegd.